В Якутии на выставке представили костюм "Небесной невесты", кольца-хомусы и очки

Всего в экспозицию вошли около 100 изделий

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Выставка "Лучшие ювелирные изделия Якутии" включила в себя национальные украшения, изделия из различных металлов. Среди них - кольца-хомусы, очки от снежной слепоты, а также костюм-образ "Небесная невеста", созданный в коллаборации с якутским модельером Августиной Филипповой.

Торжественное открытие состоялось ко Дню работников алмазогранильной и ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия). Дата отмечается 23 октября с 2010 года. "Ежегодно мы отмечаем этот день, в связи с этим мы выставили эту экспозицию, где собраны ювелирные предприятия и работы индивидуальных мастеров - порядка 30 участников", - сообщил ТАСС заведующий выставки "Сокровищница Республики Саха (Якутия)" Андрей Захаров. Помимо ювелирных изделий, представлены камнерезные изделия, воссозданные по старинным образцам женские национальные украшения.

Как рассказал журналистам руководитель Гохран Якутии Иван Кычкин, на выставке представлены эксклюзивные изделия основных ювелирных компаний и учебных заведений Якутии - всего около 100 изделий. В костюме "Небесной невесты" ювелирной компании "Киэргэ" в этом году представила Якутию Любовь Хохолова, завоевавшая титул второй "Вице-мисс России - 2023". Образ с мехом, серебряными национальными украшениями, бисером и самоцветами выдержан в белых, голубых и серебристых тонах. На выставке жители смогут увидеть несколько традиционных очков из латуни с узкими щелями для глаз, которые в древности носили на Севере, такие очки предохраняли глаза от снежной слепоты. Также представлены кольца-хомусы из коллекции "Поющие хомусы" члена Союза художников России Александра Манжурьева - кольца представляют собой хомус, на котором можно играть.

Как отметила куратор Александра Неустроева, выставка показывает развитие ювелирного искусства в Якутии и направления, в которых работают молодые ювелиры. Экспозиция будет работать с 23 октября по 10 ноября в зале эксклюзивных изделий выставки "Сокровищница Республики Саха (Якутия)".