Альбом называется Hackney Diamonds, туда входит 12 треков

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Рок-группа The Rolling Stones выпустила новый студийный альбом, получивший название Hackney Diamonds. Первый за 18 лет диск группы с оригинальными песнями, который стал доступен в пятницу на стриминговых платформах и поступил в продажу на физических носителях, насчитывает 12 треков.

К работе над некоторыми композициями были привлечены и другие исполнители. Sweet Sounds of Heaven записана совместно с Леди Гагой и Стиви Уандером. Get Closer и Live By The Sword - вместе с Элтоном Джоном; во втором случае за ударной установкой был барабанщик группы Чарли Уоттс, композицию записали до его смерти в 2021 году. Еще один трек,где звучат ударные в исполнении Уоттса, - Mess It Up. В песне Bite My Head Off ритм на бас-гитаре задает один из основателей группы The Beatles 81-летний Пол Маккартни.

Критики высоко оценили альбом. Так, газета The Times в своем обзоре назвала пластинку "радостью с начала до конца". При этом издание замечает, что Hackney Diamonds звучит как прощание рок-коллектива, который отметил в 2022 году 60 лет с момента основания. The Guardian пишет, что "если это конец, то уходят они, громко хлопнув дверью".

Как ранее рассказал солист группы Мик Джаггер, название альбома происходит из реалий района северного лондонского района Хакни. "Бриллиантами Хакни" называют осколки стекол.

Зашифрованный анонс

В конце августа группа зашифрованным способом сообщила о предстоящем событии. Для этого она разместила объявление на третьей страницы районной газеты Хакни.

"Hackney Diamonds, специалисты по ремонту стекла открывают новый магазин на улице Mare", - говорилось в шапке объявления, а над латинской буковой "i" вместо точки был изображен логотип группы - высунутый язык. Дальнейший текст содержал отсылки к нескольким хитам группы.

"Наша дружелюбная команда гарантирует вам наслаждение (I Can't Get No Satisfaction, песня 1965 года - тут и далее прим. ТАСС). Когда вы скажете Gimme Shelter (песня 1969 года), мы починим ваши разбитые (Shattered - песня 1978 года) окна", - говорится в тексте. Внизу указан телефон и ссылка на вебсайт. После перехода по ней можно было попасть на страницу с тем же объявлением и написать в компанию Universal Music Group и заявить о своем интересе к будущей пластинке.

Само же название компании по ремонту стекол перекликается с гастрольным туром Diamonds, который группа начала в прошлом году, а год основания, 1962, совпадает с годом основания группы.

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку британских хит-парадов, а 8 песен поднимались на их вершину. За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись в мире тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года и содержал в себе каверы композиций американских блюзовых и джазовых исполнителей.

В составе группы продолжают выступать 80-летний Джаггер, 79-летний гитарист Кит Ричардс и 76-летний гитарист Ронни Вуд.