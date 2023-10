Нефть, криминал и брак по расчету: что известно о фильме "Убийцы цветочной луны"

© Dave Benett/ Getty Images for Apple TV+

© Dave Benett/ Getty Images for Apple TV+

Фильм "Убийцы цветочной луны" основан на одноименной научно-популярной книге Дэвида Гранна. Она посвящена серии убийств в Оклахоме в 1920-х годах — богатые индейцы из племени осейджи стали загадочно умирать после того, как на их земле обнаружили залежи нефти. Мартин Скорсезе переработал историю и сместил акцент с расследований ФБР на личные отношения героев. В главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и актриса индейского происхождения Лили Гладстоун. Весной на Каннском фестивале "Убийцы цветочной луны" получили 9-минутные овации и восторженные отзывы. Рассказываем, что ожидать от картины.

Земли Оклахомы считались бедными, непригодными для земледелия и охоты. Однако в начале XX века живущие там коренные американцы из поселения осейджей стали одними из самых состоятельных людей в мире: оказалось, что под их ногами лежит черное золото. Разбогатевшие индейцы строили особняки, ездили на автомобилях и отправляли детей учиться в Европу, а затем стали один за другим погибать при странных обстоятельствах. В 1925 году ФБР начала расследование и заподозрила, что умершие оказались жертвами большого и жестокого заговора. Так сто лет назад история развивалась на самом деле, и именно она стала канвой для фильма Мартина Скорсезе.

Главного героя зовут Эрнест Буркхардт (Леонардо Ди Каприо). Он — простоватый мужчина средних лет, которого после Первой мировой войны в родном городе встречают как героя, хотя на самом деле на фронте Эрнест не воевал, а был поваром. У него есть предприимчивый дядя Уильям Хэйл (Роберт Де Ниро) — он обожает деньги, рассуждает о бизнесе, политике, мечтает разбогатеть, а еще обладает даром манипулятора. Благодаря ему Эрнест узнает, что в поселении осейджей обнаружили нефтяные залежи, и устраивается работать водителем к богатым индейцам. Вскоре мужчина знакомится с Молли (Лили Гладстоун) — свободной и обеспеченной женщиной из племени коренных американцев, у которой к тому же есть доля от огромных нефтяных доходов. Уильям убеждает племянника, что ему пора остепениться и жениться на Молли. Мягкотелый Эрнест в вопросах любви оказывается непритязательным, вот и Молли ему вполне симпатична. После свадьбы семью осейджей настигает череда загадочных смертей, ведь Уильям придумал жуткий план.

Помимо очевидной темы предательства фильм касается вопросов геноцида, насилия и даже глобализации. При этом в нем нет жестоких сцен убийств и разборок — преступления герои совершают буднично и расчетливо. При чем здесь цветочная луна? Однозначного ответа нет, только предположение: цветочной луной индейцы называют весеннее полнолуние, так как в это время поля покрываются первоцветами. А кровь, которой герои Скорсезе поливают владения осейджей, как известно, "давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья". Ну или много новых цветов.

Как создавался фильм

Книга Дэвида Гранна была опубликована в 2017 году, и разработка проекта началась практически сразу же — кинокомпания Imperative Entertainment выиграла права на экранизацию. По словам Скорсезе, как только он прочитал произведение, понял, что должен снять по нему фильм.

Леонардо Ди Каприо был первым из актеров, кто присоединился к проекту, произошло это тоже в 2017-м. Причем изначально предполагалось, что он сыграет Тома Уайта — агента ФБР, ведущего расследование убийств в Оклахоме. Однако актер настаивал, чтобы ему доверили образ одного из антагонистов — племянника главного злодея. Для Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо — это уже седьмой совместный проект, поэтому режиссер согласился. Следователя сыграл Джесси Племонс, который прежде снимался в "Ирландце" (2019) Скорсезе.

Главную женскую роль исполнила актриса Лили Гладстоун, чьи предки были индейцами. В интервью Vogue Ди Каприо рассказал, что Скорсезе предложил ей присоединиться к проекту, как только увидел ее на встрече в Zoom: "Проб не было. Марти просто инстинктивно понял, что Лили — та самая единственная". Актер добавил: "Я никогда не видел, чтобы Скорсезе знакомился с кем-то и сразу после этого испытывал такое притяжение и принимал инстинктивное решение".

На протяжении долгого времени режиссер общался с вождем племени осейджи Джеффри Стоящим Медведем и даже лично встречался с ним, чтобы обсудить, как его народ может поучаствовать в производстве фильма. Съемки переносились в течение нескольких лет и стартовали весной 2021 года в Оклахоме, в округах Осейдж и Вашингтон. Помимо профессиональных актеров в "Убийцах цветочной луны" снимались и коренные жители этих земель. В январе 2023 года Лили Гладстоун рассказала Variety, что вклад народа осейджей сильно изменил фильм по сравнению с первоначальной задумкой Скорсезе и их сотрудничество позитивно повлияло на картину. Кроме того, после премьеры вождь Джеффри Стоящий Медведь публично похвалил фильм и добавил, что молодые индейцы работали и в самой съемочной группе.

Саундтрек для картины создал Робби Робертсон — тоже потомок коренных народов Америки и хороший друг Мартина Скорсезе, с которым он сотрудничал на протяжении долгих лет. Для музыканта это работа стала последней, в августе 2023-го он скончался.

"Убийцы цветочной луны" — второй по хронометражу фильм в карьере Скорсезе, его продолжительность составляет 3 часа 26 минут. Дольше идет только "Ирландец" (3 часа 29 минут).

Что говорят критики

Картину высоко оценили и зрители, и эксперты — многие из них уверены, что фильм получит награды на премии "Оскар" и, возможно, даже принесет вторую статуэтку Леонардо Ди Каприо (первую он получил в 2016-м за главную роль в фильме "Выживший" Алехандро Гонсалеса Иньярриту). Издание Variety пишет, что Лили Гладстоун может быть номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль второго плана". Если это произойдет, то впервые в истории конкурса за победу будет бороться коренная американка.

"Здесь эмоции присутствуют в каждом движении камеры, беглом взгляде, в отраженном нахмуренном лице, в тишине, жесте", — написала о фильме Манола Даргис, главный кинокритик The New York Times. "Как историческая работа и продукт обостренного политического сознания "Убийцы цветочной луны" безупречны; в фильме драматизируется печальная правда — о порочности, разрушении и самообмане, лежащих в основе американской идеи, которая слишком долго была погребена, особенно в кино", — рассуждает критик The Washington Post и писательница Энн Хорнадей.

Многие критики отмечают, что фильм отличается от прошлых картин Скорсезе сдержанностью. Ричард Лоусон из Vanity Fair охарактеризовал его работу так: "Скорсезе держит зрителя на некотором отдалении — мы не получаем глубоких психологических портретов ни Эрнеста, ни Уильяма. Но, возможно, в этом и смысл. Обыденный характер убийств, аморальная легкость, с которой они совершались, не могут быть адекватно показаны с помощью психологизации злодеев. Речь здесь все-таки идет не об Эрнесте Буркхардте или Уильяме Хэйле, а о типично американском паттерне, врожденной жестокости целой страны".

"В 2024-м Лили Гладстоун почти гарантированно ждет номинация на "Оскар". А то и вовсе победа. И это вряд ли будет единственная статуэтка "Убийц цветочной луны". Фильм может стать лидером в номинации "Лучший фильм", а также должны быть награждены за завораживающую операторскую работу, роскошные декорации и тщательный подбор костюмов. Все это помогает создать мир, который кажется фактурным и настоящим, мир, в котором хочется провести время", — написала Радхика Сет для Vogue.

Дарья Шаталова