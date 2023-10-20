Хабенский "крайне удивлен", что возглавил рейтинг лучших актеров по опросу ВЦИОМ

По словам народного артиста, он сейчас не так активно снимается в кино

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Московского Художественного театра (МХТ) им. А. П. Чехова Константин Хабенский признался: он был искренне удивлен тому, что возглавил рейтинг лучших актеров страны по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Я был крайне удивлен. Искренне крайне удивлен", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Народный артист РФ пояснил, что сейчас не так активно снимается в кино. "Полтора года не снимался. Видимо, это тот шлейф наработанного материала, то эхо, которое до сих пор носится по горам. Спасибо большое зрителям, которые так сегодня считают", - добавил он.

Согласно опросу ВЦИОМ, Константин Хабенский, Сергей Безруков и Владимир Машков второй год подряд входят в тройку лучших актеров года по версии россиян (12%, 11% и 11% соответственно от числа давших содержательный ответ). Уточняется, что заслуги Хабенского в кинематографе чаще отмечают женщины (15% против 7% среди мужчин) и респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (18%).