Швыдкой не исключает участия гостей из Европы в культурном форуме в Петербурге

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, на форум, в частности, могут приехать сербский режиссер Эмир Кустурица и внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) будет представительным, помимо гостей из стран БРИКС, ШОС и СНГ, не исключены гости из Европы, на форуме планируется около шести основных секций, сообщил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я полагаю, что это будет один из самых серьезных форумов, которые собираются в последнее время. Он будет не столь многочисленным, как прежде, но качество участников, скажем так, будет выше. И конечно, сегодня мы собираем руководителей ведомств, представителей, видных деятелей культуры стран ШОС, БРИКС, СНГ. Уже сейчас понятно, что это будет форум представительный", - сказал Швыдкой.

По его словам, участие в форуме представителей дружественных стран не исключает присутствия деятелей культуры из Европы, из недружественных государств. "Как говорил наш президент, у нас нет недружественных народов - есть недружественные элиты. Поэтому те представители культуры, которые захотят приехать в Россию, которым есть что сказать в таком позитивном плане о культурном многообразии объединений, о роли культуры в современном мире, будут нашими гостями", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что организаторы форума стараются не афишировать имена гостей из этих государств. "Сейчас отношение к людям, которые позволяют себе высказать независимое мнение, в западных государствах очень жесткое", - пояснил Швыдкой. Он сообщил, что, в частности, на форум могут приехать сербский режиссер Эмир Кустурица и внук первого президента Пятой французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

По данным Швыдкого, который также намерен принять участие в его работе, на ПМКФ пройдет ряд крупных секций, среди которых - театр, кино, музыка, музеи, и в рамках этих секций пройдет по три панельных дискуссии. "Среди сквозных тем - история и художественная культура, то, что очень важно для общественного сознания. Там будут проблемы, связанные с культурой, искусственным интеллектом. Там будут проблемы, связанные с новой многополярностью, в частности, будет речь о культуре как важном элементе суверенности государств", - сказал Швыдкой.

Ранее вице-премьер РФ, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова сообщила в интервью ТАСС, что ПМКФ получил заявки на участие от 70 стран - представителей БРИКС, ШОС и СНГ. Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет 16-18 ноября. Организаторами проекта являются правительство России, Минкультуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. Главой дирекции форума стал художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман. В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии, в 2022 году также был отменен.