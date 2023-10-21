Пермский театр оперы и балета представил премьеру оперы Пуленка

Режиссером постановки выступил Дмитрий Волкострелов

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета представил первую премьеру этого сезона - монооперу Франсиса Пуленка "Человеческий голос" в постановке режиссера Дмитрия Волкострелова и дирижера Владимира Ткаченко, корреспондент ТАСС с премьерного показа.

"Человеческий голос" принято называть монооперой - и это не совсем верно: партитура Франсиса Пуленка написана так, что оркестр становится полноправным участником драмы. Композитор закрепляет за ним сразу несколько ролей: это и невидимый собеседник главной героини - тот самый, что до конца спектакля остается по ту сторону телефонного провода, и ее альтер-эго, и чуткий комментатор действия. Оркестр создает пространство оперы Пуленка со всем его психологическим, эмоциональным многообразием - в диапазоне от бытового до трагического", - рассказал Ткаченко.

Партитура Пуленка звучит в спектакле в обрамлении пролога и эпилога, написанных композитором Владимиром Горлинским по заказу театра. По словам Горлинского, музыка Пуленка самодостаточна по форме и не нуждается в каких-то "внешних надстройках". "Именно это помогло мне найти наиболее, кажется, подходящую стратегию взаимодействия с первоисточником - отстранение, взгляд со стороны. При этом в моей партитуре нет прямых цитат из музыки Пуленка - в прологе и эпилоге я словно бы накидываю на нее собственную смысловую сеть", - отметил композитор.

Первая премьера этого сезона в Пермском театре оперы и балета стала бенефисом певицы Надежды Павловой, сыгравшей в спектакле основную роль. Как отметил программный директор театра Дмитрий Ренанский, в постановке Павлова проявляет себя "в абсолютно неожиданном амплуа".

"Специально для этой оперы мы сняли фильм, это не видеоряд, как иногда бывает в театре. Это полноценный фильм, который мы хотим доделать и превратить в средний метр, чтобы он, возможно, зажил своей жизнью. В нем, опять же, снимается Надежда Павлова. На сцене одновременно идут два медиа: опера и фильм, и они каким-то образом перекликаются в пространстве сцены", - рассказал Волкострелов.

Премьерные показы оперы "Человеческий голос" пройдут в Пермском театре оперы и балета 21 и 22 октября.