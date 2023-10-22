В Петербурге покажут спектакль-праздник к 85-летию Рудольфа Фурманова

Актеры, режиссеры, художники будут вспоминать лучшие моменты из истории театра и поговорят о его основателе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова представит спектакль-праздник "Живые души", посвященный 85-летию со дня рождения основателя театра, народного артиста России Рудольфа Фурманова. На сцену в этот вечер выйдут Светлана Немоляева, Юрий Васильев, Эммануил Виторган и другие артисты.

"Событие для нашего театра очень важное: 35 лет жизни театра и 85 лет Рудольфу Давыдовичу Фурманову, создателю театра, - рассказал на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра Влад Фурман. - Мы обращаем взор на самих себя в этом спектакле. У нас будет представлена и биография Рудольфа Давыдовича сквозь постановки театра. Будут представлены разные режиссеры, которые на нашей сцене в разное время делали свои спектакли".

Ведущие московские и петербургские актеры, режиссеры, художники будут вспоминать лучшие моменты из истории театра. В спектакле-празднике примут участие народные артисты России Немоляева, Людмила Чурсина, Васильев, Виторган, Всеволод Шиловский, Татьяна Пилецкая, Вера Карпова, Ольга Остроумова, Левон Оганезов; заслуженные артисты России Нелли Попова, Евгений Баранов, Аркадий Коваль, Александр Олешко, Сергей Русскин и многие другие. Как отметил худрук, спектакль "Живые души" будет показан один раз.

Памяти Фурманова посвящена и выставка в Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, открывшаяся 11 октября. Экспозиция рассказывает о жизненном и творческом пути мастера. Среди экспонатов - театральные костюмы, макеты любимых спектаклей, портреты, написанные друзьями.

Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде. Инженер по первому образованию, он более 40 лет создавал концертные программы выдающихся мастеров русского театра - Николая Симонова, Анатолия Папанова, Андрея Миронова, Николая Караченцова, Юрия Никулина и многих других. Мечта Фурманова о своем театре воплотилась в реальность 1 ноября 1988 года, когда открылся Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова. Созданная им площадка стала первым в России контрактным репертуарным театром.