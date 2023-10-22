В мелитопольском парке "Россия - моя история" открылась выставка авторской фотографии

В экспозицию, в частности, вошли портреты и пейзажи

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Первая выставка фотографии, посвященная истории страны, открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Мелитополе, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открыли наше большое выставочное пространство, и это первая выставка, которая представлена здесь. Впервые представленные на ней работы были показаны в марте этого года в выставочных залах Союза художников России, и сегодня часть этой экспозиции размещена в Мелитополе, и жители могут прийти и увидеть красоту и многообразие нашей страны", - сказал журналистам директор исторического парка Андрей Маслов.

Проект реализуется историческим парком "Россия - моя история" и Российским военно-историческим обществом. Выставка охватывает шесть основных тем: "Люди и история", "Маяки истории", "Архитектурный код", "Артефакты России", портреты и пейзажи, "За что я люблю Россию".