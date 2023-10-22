Гран-при фестиваля "Принцесса цирка" получили артистки из Монголии

Золотые, серебряные и бронзовые короны фестиваля получили девушки из России, Казахстана, Китая и Перу

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Гран-при международного фестиваля "Принцесса цирка" завоевали артистки из Монголии, исполнившие групповой каучук, сообщила пресс-служба Росгосцирка. Гала-концерт и церемония награждения победителей прошли в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных.

"Этот почетный приз [Гран-при] присужден групповому каучуку из Монголии - номеру, в буквальном смысле поразившему воображение международных экспертов цирковой индустрии", - сообщили в Росгосцирке.

Каучук - название цирковых номеров пластической акробатики, основанных на демонстрации гибкости тела. Как передает корреспондент ТАСС с гала-концерта, при исполнении номера девушки выступали на гироскутерах.

Золотые короны получили девушки-джигиты "Покахонтас" и гимнастки с хула-хупами на шарах "Арабески" компании Росгосцирк и продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе. Оба номера на конкурсе представили Россию.

Серебро взяли гимнастки на ремнях из Казахстана с номером "Полет в дожде", российская дрессировщица медведей Алия Такшантова и соло-эквилибристка Илинг Ши из Китая.

Бронзовые короны завоевали гимнастка на воздушном кольце Ольга Клюева из ДНР, гимнастка на мачте Химена Риверос Пакеко из Перу, российская дрессировщица Екатерина Венегас за номер "Свобода лошадей", а также российские гимнастки, исполнившие номер на оригинальном аппарате "Горгона".

О фестивале

Международный фестиваль "Принцесса цирка" - единственный в мире профессиональный отраслевой конкурс, где женщины могут проявить сильные человеческие качества, работая и в чисто мужских цирковых жанрах. С 19 по 22 октября фестиваль прошел в Саратове в девятый раз, в нем приняли участие девушки из 13 стран, в том числе из Франции, Германии, Эфиопии, Бразилии. Для зрителей подготовили насыщенную программу из 23 выступлений, 3 из них - с животными. Члены жюри оценивали сложность трюков и зрелищность исполнения номеров.