В РНБ пройдет конференция "XVIII Загребинские чтения"

В мероприятии примут участие историки, палеографы, археографы, филологи, искусствоведы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. В Российской национальной библиотеке (РНБ) откроется Международная научная конференция "XVIII Загребинские чтения", посвященная изучению памятников древней письменности. В ней примут участие исследователи из России, Польши и Черногории.

"Конференция объединяет специалистов в области изучения прежде всего греческой и славяно-русской письменности - историков, палеографов, археографов, филологов, искусствоведов. Результатами своих исследований поделятся 36 ученых, представляющих Санкт-Петербург, Москву, Калининград, Коломну, Сыктывкар, а также Польшу и Черногорию", - рассказали в пресс-службе РНБ. В течение двух дней пройдут тематические заседания, посвященные изучению памятников древней письменности.

В первый день начнет работу выставка "Региональные книжные центры у восточных славян в ХI-ХVI веках" в отделе рукописей РНБ. В экспозиции представлены самые ранние известные богослужебные сборники и тексты разного содержания, ставшие отправной точкой для развития многих направлений древнерусской книжности.

На выставке можно будет ознакомиться с рукописями новгородского Лазаревского книжного центра рубежа ХI-ХII веков, трудами писцов ростовского владычного скриптория первой трети ХIII века, уникальными миниатюрами Угличской Псалтири ХV века. Часть экспозиции отведена восточнославянским рукописным книгам XV-XVI веков, созданным и бытовавшим на территории Великого княжества Литовского. На примере этих манускриптов будет продемонстрировано сочетание разных книжно-письменных традиций и влияние различных тенденций развития письма того периода.

На конференции представят книгу историка-археографа Александра Зимина "Государственный архив России ХVI столетия", а также покажут видеоролик "К 800-летию битвы на реке Калке", основанный на документах из отдела рукописей РНБ.

Загребинские чтения учредили в 2005 году в честь филолога, палеографа, хранителя славянских рукописей Вячеслава Загребина (1942-2004). К его заслугам относится пополнение фонда, научное описание древних сербских, болгарских, молдовалахийских и русских рукописей, участие в составлении сводного каталога славяно-русских рукописей, хранящихся в стране.