В Оренбурге открыли выставку "На пути сарматского дракона" с редкими экспонатами

В экспозицию вошли более 200 предметов

ТАСС, 27 октября. Выставка "На пути сарматского дракона" с уникальными памятниками искусства V века до н.э. - III века н.э. открылась в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Выставку посвятили теме взаимодействия кочевников с миром восточных и античных культур, в который они вторгались. Экспонаты привезли из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

"Оренбуржью выпала честь увидеть то, что недоступно никому, потому что большинство экспонатов, которые здесь представлены из запасников музея. Это специально созданная для нашего региона выставка и в этом ее невероятная ценность. Оренбуржцы увидят и экспонаты, которые были найдены на нашей земле во время раскопок Ново-Кумакского могильника, недалеко от Орска. Но артефакты сразу же были увезены московскими учеными и с тех пор находились в запасниках Пушкинского музея в Москве", - приводятся слова вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Татьяны Савиновой.

Посетители смогут увидеть более 200 экспонатов, многие из которых ранее не покидали запасники музея и были доступны только специалистам: произведения скульптуры и малой пластики, греческие и египетские рельефы и стелы, памятники художественного ремесла.

Экспозиция включает три тематических блока, дающих представление о цивилизациях, взаимодействующих с сарматами. Это Ахеменидская и ираноязычная культура, Птолемеевский Египет, античный мир с Боспорским царством, и Древний Рим. "Среди перечисленных стран Египет - особый случай. Непосредственно с ним кочевники не взаимодействовали, однако египетские артефакты (так называемая "эгиптиака"), прежде всего амулеты в виде глаза уджат и скарабеи, распространились по всей тогдашней ойкумене до самых отдаленных уголков", - отметили в ведомстве.

Посетители выставки увидят несколько уникальных и редких экспонатов из Пушкинского музея. В их числе: рельеф с изображением персидского лучника, стелу Птолемея и обожествленной царицы Арсинои, миниатюрную статую Александра Македонского, рельефный фаянсовый сосуд из Александрии, редкие терракотовые статуэтки божества-воителя Бэса, мраморную голову богини Артемиды из Пантикапея, скульптурную голову синда - жителя Боспора, монеты Керкинитиды.