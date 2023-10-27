В Калининграде впервые пройдет новогодний фестиваль "Зимние каникулы на Балтике"

Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Новогодний фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" впервые пройдет в Калининградской области с 25 декабря по 8 января. В программе фестиваля - ледовое шоу, выступления поэтов, вокалистов и диджеев, а также показы фильмов и спектаклей, сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

"Новый фестиваль "Зимние каникулы на Балтике" состоится в Калининградской области с 25 декабря по 8 января. Для участия в нем пригласили ледовое шоу Ирины Слуцкой, которое состоится на катке стадиона "Балтика", там же выступят известные диджеи", - говорится в сообщении.

В кафедральном соборе на острове Канта покажут спектакль "Рождественские истории", в основу которого легли сюжеты известных сказок, а на других площадках Калининграда выступят поэт Влад Маленко, оперная певица Дарья Давыдова. Будут организованы показы фильмов. Большинство мероприятий пройдет бесплатно.