В Москве выступит итальянский оперный певец Витторио Григоло

Он исполнит фрагменты из опер Пуччини в Концертном зале им. Чайковского

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Итальянский оперный певец Витторио Григоло исполнит фрагменты из опер Пуччини в Концертном зале им. Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"28 октября в зале Чайковского пройдет вечер итальянской оперы, главным героем которого станет знаменитый тенор Витторио Григоло, - говорится в сообщении. - Кульминацией программы станут фрагменты опер Пуччини "Богема" и "Тоска".

Отмечается, что в исполнении итальянского певца также прозвучат произведения Верди, Доницетти, Понкьелли, Леонкавалло. Специальной гостьей вечера станет соотечественница Григоло, певица Анастасия Бартоли (сопрано), "которая выступит в разноплановых ролях - леди Макбет, Мими, Тоски и Джоконды".

В пресс-службе также рассказали, что дирижировать академическим симфоническим оркестром Московской филармонии приглашен Марко Боэми, выступавший с Лучано Паваротти и другими известными оперными певцами.