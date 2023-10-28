Театр "Зазеркалье" покажет премьеру мюзикла "Синяя птица"

Автором постановки стал народный артист России Александр Петров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Детский музыкальный театр "Зазеркалье" покажет в Санкт-Петербурге премьеру мюзикла "Синяя птица" по сказке Мориса Метерлинка в постановке народного артиста России Александра Петрова. Над спектаклем работали композитор Сергей Плешак и драматург Николай Голь, которые ранее создали для театра сцены мюзиклов "Старик Хоттабыч" и "Гиперболоид инженера Гарина".

"Для меня работа с театром "Зазеркалье" - всегда счастье. Самым главным вдохновителем было сознание того, что я снова смогу поработать с Александром Васильевичем Петровым и замечательными артистами театра, которых я представлял в будущем спектакле. Невероятно вдохновляющей была и работа с Альбертом Асадуллиным, на голосе которого я рос, впитал его с самого детства", - признался ТАСС Плешак.

Участие в мюзикле эстрадного певца, заслуженного артиста РСФСР Асадуллина приурочено к его 75-летию и 50-летию сценической деятельности. Артист выступит в роли своеобразного ведущего, который поможет зрителям понять философскую сказку. В этой роли также будут выступать артист мюзиклов Антон Авдеев и солист "Зазеркалья" Максим Казаков.

История российских постановок "Синей птицы" началась в 1908 году, когда Константин Станиславский представил сказку в Московском художественном театре. Метерлинк адаптировал пьесу для МХТ, уменьшив число героев со 116 до 40 - по числу актеров в труппе Станиславского. В 1976 году на этот сюжет на "Ленфильме" был снят первый советско-американский художественный фильм-сказка с музыкой Андрея Петрова. В картине Джорджа Кьюкора снялись Элизабет Тейлор, Джейн Фонда и Ава Гарднер. Роль Синей Птицы исполнила солистка Большого театра Надежда Павлова.