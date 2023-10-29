В Пскове на акции "Ночь искусств" впервые представят две картины Айвазовского

Акция пройдет 4 ноября

ПСКОВ, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника на всероссийской акции "Ночь искусств" впервые представят широкой общественности две картины художника-мариниста Ивана Айвазовского, которые хранятся в фондах учреждения. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор учреждения Светлана Мельникова.

"В рамках акции "Ночь искусств" в Псковском музее-заповеднике будут представлены две работы, написанные художником-маринистом Иваном Айвазовским. Уникальность заключается в том, что они хранятся в фондах музея, не участвуют в постоянных экспозициях и не представлялись широкой общественности. Одна из работ называется "Христос, идущий по морю", которая была написана в 1863 году. Она повествует об одном из чудес Спасителя. Хождение Христа по водам - один из любимых сюжетов Айвазовского, к которому художник в течение жизни возвращался не раз", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что вторая работа Айвазовского имеет название "Берег моря или прибой у скалистого берега". Она написана в 1889 году. В Псковский музей-заповедник она поступила из коллекции Псково-Печерского монастыря, собранной его настоятелем архимандритом Алипием. "На этом полотне кистью великого художника-мариниста величественные природные силы моря представлены во всем великолепии", - добавила собеседница агентства.

Всероссийская акция "Ночь искусств", организатором которой выступает Министерство культуры РФ, пройдет 4 ноября, тема этого года - "Россия объединяет". В программе примут участие музеи, библиотеки, филармонии и театры в очном и онлайн-форматах.