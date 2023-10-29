Эксперт: присвоение Ирбиту статуса города-музея может занять до семи лет

В 2031 году город отметит 400-летие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Работа по присвоению официального статуса города-музея старинному уральскому городу Ирбиту может занять до семи лет и завершиться к его 400-летию. Об этом сообщила ТАСС одна из инициаторов проекта президент фонда социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмира Щербакова.

"Мы будем "пробивать" этот статус в течение 5-7 лет. Планируем его добиться к 400-летию", - сказала она.

Ранее первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО Московского государственного института (университета) международных отношений МИД России Алексей Борисов сообщил, что в качестве первого пилотного проекта планирует добиться присвоения Ирбиту статуса города-музея, но сроки реализации инициативы не назывались. Также директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов предложил подать в 2025 году заявку на включение уральского города в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Реализация таких планов должна повлиять на имидж города и привлечение туристов. Для осуществления инициатив на этой неделе в Ирбит приезжал ряд экспертов, в том числе из иностранных учреждений культуры.

В 2031 году Ирбит отметит 400-летие, к юбилею власти старинного уральского города планируют обустроить городскую набережную, построить часовню, создать сквер с фонтаном, а также реализовать другие проекты. Здесь расположены государственный музей мотоциклов, музей гравюры и рисунка, историко-этнографический музей и другие, имеющие обширные редкие коллекции, которые привлекают экспертов из разных городов России и других стран.