Концерты Дальневосточного оркестра народных инструментов состоялись в городах Приморья

Программа концерта готовилась несколько месяцев, исполнены оригинальные и классические композиции российских композиторов

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Концерты Дальневосточного молодежного оркестра русских народных инструментов, созданного по инициативе Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ), состоялись во Владивостоке и Уссурийске. Об этом сообщил ТАСС первый проректор вуза Станислав Иванов.

"Особое внимание на концертах уделили премьере патриотического произведения для баяна и оркестра русских народных инструментов "Песнь о Руси", созданного преподавателем кафедры музыкального искусства АГИКИ Александром Сироткиным. Концерт во Владивостоке состоялся на сцене Пушкинского театра ДВФУ", - рассказал Иванов, отметив, что концерт посетили представители дипмиссий КНР и Вьетнама, администрации Приморского края, постоянного представительства Республики Саха (Якутия) по ДФО.

Программа концерта готовилась несколько месяцев, исполнены оригинальные и классические композиции российских композиторов, таких как Георгий Шендерев, Александр Цыганков, Вера Городовская, Виктор Гридин, Модест Мусоргский, Андрей Бызов, Николай Берестов и других.

Дальневосточный оркестр русских народных инструментов создан в этом году по инициативе Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск) в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". В состав оркестра, кроме АГИКИ, вошли Дальневосточный государственный институт искусств и Приморский краевой колледж искусств.