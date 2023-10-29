Дирижер Татарников стал музыкальным руководителем Новосибирского театра оперы и балета

До него эту должность занимал художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Российский дирижер Михаил Татарников стал новым музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского театра оперы и балеты (НОВАТ). Об этом сообщается на сайте театра.

"Известный российский дирижер Михаил Татарников назначен музыкальным руководителем - главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский. Обращаясь к коллективу, Юровский отметил, что в силу обстоятельств не может постоянно находиться в Новосибирске, а театр должен постоянно развиваться.

"Михаила Петровича Татарникова я знаю уже больше 10 лет, и меня очень радует, что представлять его коллективу уже не нужно - он много лет сотрудничает с нашим театром. Для меня очень важно, что я передаю эстафету талантливому музыканту, который хорошо знает коллектив, и что новый музыкальный руководитель приходит, когда я еще остаюсь в театре и смогу какое-то время вместе с ним участвовать в творческих процессах", - приводятся слова Юровского.

С Новосибирским театром оперы и балета Татарников сотрудничает с 2016 года, под его управлением в НОВАТе были исполнены оперные и балетные спектакли "Тоска" Дж. Пуччини, "Кармен" Ж. Бизе, "Ромео и Джульетта" С. С. Прокофьева, "Спящая красавица" П. И. Чайковского и другие.

О дирижере

Татарников окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по двум специальностям: скрипач и дирижер. Он дирижировал в Мариинском театре, работал музыкальным руководителем - главным дирижером Михайловского театра и был художественным руководителем международных музыкальных фестивалей в замке Вальроз (Ницца, Франция) и в Сан-Марино. Дирижировал во многих зарубежных театрах, среди которых Ла Скала, Опера Бордо, Баварская государственная опера, "Комише Опер" Берлина и другие.

В 2013 году получил специальную награду петербургской премии "Золотой софит" - "За театральную выразительность дирижерских решений", в 2016 году удостоен памятного знака и диплома "Чайковский" - "За вклад в развитие музыкальной культуры России".