В Забайкалье стартовал международный фестиваль детского и юношеского творчества

В нем примут участие более 2,5 тыс. детей

ЧИТА, 30 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль детского и юношеского творчества "Гураненок" открылся в Забайкальском крае. В нем примут участие более 2,5 тыс. детей, сообщила ТАСС руководитель проекта, директор театра национальных культур "Забайкальские узоры" Галина Сыроватка.

"Фестиваль большой, более 2,5 тыс. участников. Принимают участие дети из разных районов Забайкальского края, Бурятии, Амурской области, два коллектива из Монголии и коллектив из Донецкой Народной Республики. Почти 600 номеров нужно будет отсмотреть жюри и оценить, это очень много. Кроме того, у нас есть внутрифестивальная программа. Сегодня прошел день патриотизма, мы показывали спектакль "Спасибо, ребята" для наших гостей из ДНР", - сказала Сыроватка.

Фестиваль продлится пять дней. Участники выступят по различным направлениям: хореография, вокальное искусство, театральное, инструментальное и художественное творчество, театр моды, оригинальный жанр. 3 ноября будут определены победители, также состоится гала-концерт. В нем примут участие не только лучшие детские коллективы, но и члены жюри - известные в Забайкалье исполнители "Джаямми", Маргарита Колотилина и Ami Black (Армине Керобян). Кроме того, запланированы мастер-классы для детей и руководителей творческих объединений.

"Также в рамках фестиваля пройдет показ эксклюзивного спектакля "Волшебная страна Гурания". В этом году мы презентуем детский музыкальный театр "Гураненок", покажем мюзикл "Незнайка" композитора Григория Гладкова, который является председателем нашего жюри", - сказала Сыроватка.

Фестиваль "Гураненок" проводится в Забайкалье с 2002 года, в этом году он пройдет уже в 15-й раз. Фестиваль в 2023 году победил в конкурсе грантов губернатора Забайкальского края, мероприятие проводится при поддержке Фонда развития региона.

Гуранами называют народность в Забайкалье, образовавшуюся в результате смешанных браков русских с бурятами, эвенками или монголами. Происхождение слова связано с тем, что казаки-старожилы носили шапки из шкуры гурана.