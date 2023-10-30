В Москве более 550 объектов культурного наследия находятся на реставрации

Каждый год число отреставрированных объектов пополняется минимум на 200 памятников

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 550 объектов культурного наследия, среди которых особняки, усадьбы и палаты XVII века в настоящий момент находятся на реставрации в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Каждый год число отреставрированных объектов пополняется минимум на 200 памятников. Сегодня в работе у нас более 550 объектов культурного наследия, причем абсолютно разнообразных. Это и палаты XVII века, и особняки, усадьбы, конструктивизм, сталинский ампир", - сказал Емельянов.

Он отметил, что в Москве последние 11 лет проводится масштабная реставрационная программа. За это время отреставрировано более 2 тыс. объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что каждый год в столице планируют реставрировать свыше 150 объектов культурного наследия.