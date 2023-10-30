На Московском фестивале театров кукол 10 театров поставят спектакли по Чехову

Фестиваль пройдет с 1 по 5 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кукольные театры из 10 регионов покажут свои спектакли на первом Московском фестивале театров кукол "Чехонте_фест", который пройдет с 1 по 5 ноября. Об этом сообщил художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский на пресс-конференции в ТАСС.

"Участвуют 10 российских театров со своим репертуаром. Мы отбирали очень тщательно, потому что вдруг выяснилось, что из более 100 крупных профессиональных театров России у порядка 40 театров есть интересные спектакли по произведениям Антона Павловича", - сказал он.

По его словам, в фестивале примут участие 10 театров. Они поставят спектакли по самым известным произведениям Антона Павловича Чехова, в том числе по рассказу "Каштанка", пьесам "Чайка" и "Вишневый сад". Всего покажут 11 постановок. Зрителям также будет представлен робототехнический спектакль "В ученом сообществе". Откроется фестиваль премьерой организаторов - 1 ноября Московский театр кукол представит спектакль по "Каштанке" к юбилею создания рассказа. В открытии фестиваля будет участвовать робот Антоша Чехонте.

Помимо этого, в программе фестиваля также выставка книг писателя. "Разумеется, мы делаем большую выставку книг Антона Павловича, которую нам предоставила замечательная библиотека имени Чехова", - добавил Голдовский.