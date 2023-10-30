Башмет примет участие в концерте, посвященном годовщине трагедии Бабьего Яра

На концерте прозвучит Симфония №13 Шостаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Башмета и трех хоров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мультимедийный концерт "Шостакович. Симфония №13", ставший частью культурно-просветительского проекта "Бабий Яр", состоится 6 ноября в концертно-спортивном комплексе "МТС Live Холл" в Москве. В проекте примут участие народный артист СССР Юрий Башмет, народная артистка РФ Лариса Долина и другие, сообщил генеральный продюсер проекта Игорь Сандлер на пресс-конференции в ТАСС.

"6 числа мы выбрали площадку "МТС Live Холл", потому что там большие экраны, на которых будет демонстрироваться видео", - сказал он, отметив, что в этот день публике также будет представлена выставка "Холокост".

На концерте прозвучит Симфония №13 Шостаковича в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Башмета и трех хоров - Московской Мужской Еврейской Капеллы, Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Государственного академического русского хора им. А Свешникова.

Режиссер концерта Ханс-Йоахим Фрай назвал музыку международным языком, который позволяет объединять людей. "Я не сомневался ни секунды, когда меня пригласили участвовать в проекте. Это будет масштабное событие", - сказал он. Партию баса в концерте исполнит солист Мариинского театра Михаил Петренко. Исполнение будет дополнено мультимедийными кадрами хроники и демонстрацией видеоролика с прочтением поэмы Е. Евтушенко "Бабий Яр".

Башмет рассказал, что Симфонию №13 Шостаковича он будет исполнять во второй раз. "Это произведение - одно из самых мощных, оно знаковое", - сказал он.

Для съемки видеороликов приглашены Александр Розенбаум, Лариса Долина, Леонид Каневский, Андрей Мерзликин, Евгений Маргулис, Игорь Бутман, Геннадий Хазанов и другие артисты. Также в концерте примут участие победители поэтического конкурса. Они прочтут новые произведения, посвященные трагедии.

О проекте

Проект "Бабий Яр" включает в себя серию мероприятий, посвященных годовщине трагедии: поэтический конкурс, мультимедийный концерт "Шостакович. Симфония №13", выпуск видеоролика - чтение поэмы "Бабий Яр" Е. Евтушенко деятелями культуры и молодыми артистами, проведение серии просветительских мероприятий и творческих встреч для детей и молодежи, а также издание книги об истории создания поэмы Е. Евтушенко "Бабий Яр".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера.

Трагедия Бабьего Яра

Урочище Бабий Яр в Киеве - место массовых убийств гражданского населения нацистами и украинскими коллаборационистами, главным образом евреев, цыган (ромов), а также советских военнопленных. За два дня 29 и 30 сентября 1941 года нацисты расстреляли в овраге 33 771 человека (это число не включает малолетних детей до трех лет, которых тоже убивали в эти два дня).

Массовые расстрелы в Бабьем Яре и в расположенном рядом Сырецком концлагере проводились оккупационными войсками гитлеровской Германии до освобождения Киева в ноябре 1943 года. Данные о числе погибших разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было убито около 150 тыс., а всего - до 200 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные более чем о 100 тыс. погибших.