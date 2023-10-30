На "Елках России" игрушки в технике живописи по фаянсу украсят елку Алтайского края

Всего изготовили девять керамических игрушек ручной работ

БАРНАУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Игрушки из керамики, сделанные в Барнауле по уникальной технике живописи по фаянсу, единственной в стране, украсят елку Алтайского края на проекте "Елки России на ВДНХ" в рамках выставки-форума "Россия" в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор народного художественного промысла "Турина Гора" Владимир Москвитин.

"Турина Гора" впервые презентует свои работы в проекте "Елки России". Направление, которое сегодня пользуется всевозможным спросом, является популярным, побеждает на конкурсах - это живопись по фаянсу, сложнейшая технология, которой владеет только "Турина Гора" в России. Это только ручная работа", - сказал он.

Москвитин также отметил, что всего изготовлено девять керамических игрушек ручной работы. Все они проработаны в сложной, уникальной технике - подглазурной росписи, живописи по фаянсу.

"Эти работы не выпускаются большими тиражами по той причине, что технология сложная. Чтобы научить художника, уходят десятилетия. <…> Художник работает солями кобальта, меди, никеля, хрома - это все разные цвета. Соль железа - красная, соль никеля - более металлического цвета. Соль меди создает эффект золота. Также наносятся краски - жидкие цветные стекла, они расплавляются. Цветные глазури могут по-разному себя вести, наносить их тоже нужно уметь", - рассказал Москвитин. На игрушках, которые украсят елку от Алтайского края, изображены пейзажи региона: горы и реки, деревья, скалы и лазурное небо. "Алтайскую" матрешку украшает могучий медведь.

"Турина Гора" - народный художественный промысел, расположенный в Барнауле. В настоящее время это единственный крупный центр производства художественной керамики в Сибири. В основе работ также - архаические корни, пазырыкские курганы, скифо-сибирский звериный стиль. По словам Москвитина, работы, создающиеся сегодня промыслом, отражают в себе стиль изделий скифов.

Международная выставка-форум "Россия" будет проходить с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Проект "Елки России" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Федерального агентства лесного хозяйства и Всероссийского общественного движения "Волонтеры леса".