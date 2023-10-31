В Ярославле пройдет музыкальный "Коган-фестиваль"

На нем выступят солисты из России, Казахстана и Хорватии

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. В Ярославле 3 ноября выступлением солистов из России, Казахстана и Хорватии откроется X Международный музыкальный "Коган-фестиваль". Знаменитые скрипачи исполнят произведения Петра Чайковского, Антонио Вивальди и Сэмюэла Барбера, сообщила пресс-служба правительства Ярославкой области.

"С 3 по 9 ноября в Ярославле и Рыбинске будет проходить десятый, юбилейный международный "Коган-фестиваль". В этом году в концертах примут участие Центральный военный оркестр Министерства обороны России, камерный оркестр "Московская камерата" и Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр", - говорится в распространенном сообщении.

6 ноября в Ярославской филармонии состоится премьера Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ля мажор композитора Даниила Амфитеатрова в исполнении заслуженных артистов России Графа Муржи (скрипка), Кирилла Родина (виолончель), Натальи Рубинштейн (фортепиано). Также на фестивале состоится премьера произведения "Русское барокко" Владимира Свердлова-Ашкенази в исполнении автора (фортепиано), Софии де Салис (флейта) и Дарии Давыдовой (лирическое сопрано).

"Коган-фестиваль" продолжает традиции классической скрипичной школы, одним из основоположников которой являлся Леонид Коган. На каждом фестивале проходит презентация новых музыкально-культурных проектов. Среди солистов фестиваля - выдающиеся мастера современного музыкального искусства", - привела пресс-служба слова министра культуры Ярославской области Марины Васильевой.

В четвертый раз на фестивале пройдет международный конкурс юных скрипачей "Коган-фест". Жюри возглавит заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Сергей Кравченко.

О фестивале

Международный музыкальный "Коган-фестиваль" проходит в Ярославской области с 2014 года по инициативе заслуженного артиста России Дмитрия Когана.

Дмитрий Коган родился в 1978 году в Москве в известной музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. Дмитрий Коган выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии. 29 августа 2017 года в возрасте 38 лет Дмитрий Коган умер.