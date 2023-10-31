В Красноярском крае пройдет фестиваль казачьей песни

В нем примут участие около 160 человек из пяти регионов

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Около 160 человек из пяти регионов России будут участвовать в первом фестивале казачьей песни на Енисее, который проходит в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.

"С 31 октября по 2 ноября в Красноярском крае впервые проходит фестиваль казачьей песни на Енисее. Он пройдет в пяти городах региона и объединит пять творческих коллективов из Краснодара, Владимира, Улан-Удэ, Донецка и Красноярска. На фестиваль приехало около 160 участников. <…> Коллективы выступят в Канске, Зеленогорске, Дивногорске и Бородино", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Красноярской филармонии Евгения Стодушного, фестиваль направлен на сохранение и популяризацию казачьего песенного наследия России. "Он позволит объединить самобытные традиции и профессиональное казачье певческое искусство Сибири, Забайкалья, центральной части и юга России", - цитирует пресс-служба слова Стодушного.

Фестиваль завершится гала-концертом на сцене Красноярской филармонии. Сводный хор участников исполнит казачьи песни.