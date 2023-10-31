Музей-заповедник "Царское Село" принял более 2,7 млн человек за высокий сезон

По данным отдела по связям с общественностью учреждения культуры, число иностранных посетителей выросло в 9,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Более 2,7 млн человек посетили музей-заповедник "Царское Село" за период высокого сезона 2023 года, что на 310 тыс. больше, чем в 2022 году, сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью учреждения культуры.

"С середины апреля по конец октября в музее зафиксировано свыше 2,7 млн посещений. Это на 310 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. По-прежнему подавляющее большинство посетителей музея - россияне, они приезжают со всех уголков страны. Иностранных посетителей по сравнению с 2022 годом в высокий сезон стало в 9,5 раза больше, с середины апреля по конец октября 2023-го - почти 82 тыс. человек. Среди них - жители Китая, Ирана, Индии, стран Европы и Южной Америки", - рассказали в музее-заповеднике.

Музей-заповедник "Царское Село" завершил высокий сезон 30 октября. С 31 октября до середины апреля вход в Екатерининский парк - свободный. Самыми востребованными объектами музея являются Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец, музей "Россия в Великой войне" в Ратной палате.

В музее-заповеднике напомнили, что весной впервые установили сезонную еженедельную льготу для пенсионеров - бесплатный вход в Екатерининский парк по вторникам. Этой возможностью воспользовались более 23 тыс. человек. При этом сохранялись бесплатные утренние и вечерние часы, а также система абонементов. Также впервые в высоком сезоне 2023 года посетителям предлагались комплексные билеты, включающие посещение двух и трех объектов, в их числе - Александровский дворец, Ратная палата, павильон "Арсенал". С начала года музей принял на безвозмездной основе более 5 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей.

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, является одним из самых посещаемых туристических объектов России.