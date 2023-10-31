В Нижнем Новгороде в рамках проекта "Русские чтения" прозвучали произведения классиков

По словам замгубернатора Андрея Гнеушева, русская литература - это культурный код, который объединяет традиции и знания, передающиеся из поколения в поколения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Артисты исполнили произведения Максима Горького, Михаила Шолохова и других авторов со сцены нижегородских Пакгаузов в рамках проекта "Русские чтения", передает корреспондент ТАСС.

"Нижний Новгород - это колыбель Дня народного единства, а наши чтения <…> как раз посвящены теме Дня народного единства, нашему объединению, нашим ценностям, нашим традициям и нашей культуре, которая объединился все народы нашей прекрасной страны", - рассказала журналистам руководитель проекта Мария Гусарова.

По ее словам, чтобы зрители получили максимальные впечатления и эмоции от проекта, в Нижний Новгород пригласили известных артистов. Так, в "Русских чтениях" приняли участие заслуженный артист России Александр Олешко, актер театра и кино Антон Шпагин, актриса театра и кино Ксения Алферова, артистка Анет Сай и другие. Они исполнили произведения Максима Горького, Михаила Шолохова, Аркадия Гайдара, Сергея Рахманинова.

Самая юная участница фестиваля 13-летняя Карина Каграманян отметила, что проект прививает любовь к литературе, а литература имеет огромную ценность в развитии человека, его речи, воображения, креативности и мышления.

Как рассказал Антон Шпагин, который прочитал отрывок из произведения Горького, для него "Русские чтения" значат прославления русского языка, а Александр Олешко, в свою очередь добавил, что рад вести такое мероприятие. "Мне очень радостно внимание к тому замечательному проекту, к этой, я надеюсь, новой традиции, рассказывать о том, что вообще-то есть книги и их нужно читать. Они существуют не только в гаджетах, не только в электронном виде", - сказал он.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, русская литература - это культурный код, который объединяет традиции и знания, передающиеся из поколения в поколения. Он назвал событие знаковым для молодежи, для русского мира.