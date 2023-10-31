Донецкий молодежный театр проведет гастрольный тур по шести городам юга России

Тур пройдет с 1 по 14 ноября

ДОНЕЦК, 31 октября. /ТАСС/. Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАТМ, город Макеевка ДНР) проведет большой гастрольный тур по югу России с 1 по 14 ноября, в ходе которого покажет "Над пропастью во ржи" Сэлинджера и современную притчу "У ковчега в восемь", сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

"С 1 по 14 ноября 2023 года запланированы "Большие гастроли". Донецкий РАМТ покажет спектакли в городах Новороссийск, Майкоп, Керчь, Ялта, Симферополь, Ростов-на-Дону", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что в репертуар большого гастрольного тура войдет подростковая история "Случайный человек" по мотивам пьесы "Вся правда о моем отце" Екатерины Гуземы, современная притча "У ковчега в восемь" Ульриха Хуба, спектакль-разговор "Над пропастью во ржи" по одноименному произведению Джерома Сэлинджера и драматический фарс "Левша" Николая Лескова.

С февраля по сентябрь 2024 года у молодежного театра запланированы гастроли по 20 городам России, в том числе в Ханты-Мансийском АО, с показом спектакля "Шахтерская дочь" по мотивам одноименной поэмы донецкой поэтессы Анны Ревякиной.

"Большие гастроли" - федеральная программа, направленная на формирование общего культурного пространства России и реализуемая Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. География проекта простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки, а спектакли предназначены для самой широкой аудитории - взрослой, семейной и детской. Благодаря "Большим гастролям" зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, масштабные гастроли которых проходят с полноценными декорациями и костюмами, основным актерским составом, с участием выдающихся представителей театрального искусства.