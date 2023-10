В Токио назовут обладателя гран-при международного кинофестиваля

За эту награду борется российский фильм "Воздух"

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Токийский международный кинофестиваль завершается в Токио, где в среду назовут обладателя гран-при. За главную награду борются 15 картин, в том числе российская военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего.

Кинофестиваль открылся немецко-японским фильмом "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023) режиссера Вима Вендерса. Картина рассказывает историю уборщика туалетов в Токио, который увлекается музыкой и литературой, а в свободное время фотографирует деревья.

Для закрытия смотра выбрана новая картина японского режиссера Такаси Ямадзаки про получившего всемирную известность монстра "Годзилла -1.0" (Godzilla: Minus One, 2023), действие которого разворачивается в послевоенной Японии.

"Воздух"

В Токио, где "Воздух" борется за главный приз кинофестиваля, прошла и мировая премьера фильма. По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война.

Героиням в исполнении Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится нелегко в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. В ленте снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

В конкурсную программу также вошли фильмы "Слепой сердцем" (Blind At Heart, 2023) австрийского режиссера Барбары Альберт, "Проповедь птицам" (Sermon To The Birds, 2023) азербайджанского режиссера Хилала Байдарова, "Дом у западного озера" (Dwelling By The West Lake, 2023).

Кинофестиваль

Токийский кинофестиваль впервые с начала пандемии проводился без ограничений, связанных с коронавирусом. Благодаря этому количество картин, которые были показаны, увеличилось до 219 по сравнению со 174 в прошлом году.

Помимо конкурса, программа кинофестиваля разделена на несколько других секций, включая "Будущее Азии", где представлены работы азиатских режиссеров, "Анимация", "Мировой фокус", "Японская классика", "Современное японское кино" и другие.

Кинофестиваль проводится ежегодно с 1985 года. Это крупнейший киносмотр в Азии и единственный в Японии, официально аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Российские фильмы неоднократно включались в программу смотра. В прошлом году на фестивале были показаны "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина и "Сказка" Александра Сокурова. В 2016 году за главный приз боролся фильм Анны Матисон "После тебя".