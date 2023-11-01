На Арбате открылась выставка к 250-летию Московской академии хореографии

Экспозиция продлится до 30 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка под открытым небом, посвященная 250-летию Московской государственной академии хореографии (МГАХ), открылась на Арбате в центре столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В центре столицы открылась фотовыставка под открытым небом "Так рождаются звезды балета", посвященная 250-летию Московской государственной академии хореографии (МГАХ) и приуроченная к Году педагога и наставника. Увидеть ее можно по адресу: улица Арбат, дом 28. Выставку подготовили городской департамент культуры, Московская дирекция массовых мероприятий и МГАХ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции два тематических раздела, первый рассказывает об истории создания и становления московской школы балета, ее знаменитых преподавателях, среди которых Фелицата Виржиния Гюллень-Сор, Василий Тихомиров, Николай Тарасов, Елизавета Гердт, а также их воспитанниках. Во втором разделе можно узнать о современной жизни академии, здесь представлены фотографии ректора академии, народной артистки России Марины Леоновой, а также портреты ее выпускниц. Выставка продлится до 30 ноября.