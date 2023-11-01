В Петербурге впервые представили дарственные надписи редких блокадных фотографий

Большинство вошедших в экспозицию снимков передали в музей дети блокадников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка "Храни и помни". Скрытые истории оборотной стороны фотографий" начала работу в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге. Как рассказала корреспонденту ТАСС хранитель фото-фонда музея и куратор выставки Роза Кекишева, посетители смогут увидеть оригинальные блокадные снимки с дарственными надписями, которые выставляются впервые.

"Мы сделали упор на оборотные надписи, а лицевую часть фотографий представили в копиях. Надписи разных датировок, но большинство из них относятся к блокадному периоду. Люди дарили их, когда уезжали в эвакуацию или уходили на фронт. Именно благодаря таким надписям мы нередко можем восстановить тот сюжет, которые был запечатлен на фотографии или узнать судьбу конкретного человека. Все эти фотографии представлены впервые", - рассказала Кекишева.

По ее словам, большинство представленных фотографий передали в музей дети блокадников, которые иной раз сами не знали о судьбе тех или иных предметов и документов. Одной из задач выставки, подчеркнула куратор, было показать как протекает учетная работа с экспонатами, которая в итоге помогает установить исторические факты.

"На выставке есть два особенно интересных снимка, из рукописно-документального фонда моего коллеги - это даже скорее смесь документа с фотографией. Человек на представленном портретном снимке по документам умер в 1942 году, однако дарственная надпись на фото гласит: "Воскресшему из мертвых". Мы проверили и оказалось, что человека действительно записали в мертвые по ошибке - эксклюзивный материал для нашей коллекции", - подытожила Кекишева.

Выставка продлится до 25 декабря, так как материалы подобного рода имеют ограничения по сроку экспонирования.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был разгромлен в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, сейчас в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.