На международном фестивале в Калужской области обсудят сохранение культурного кода

Фестиваль откроется 6 ноября

КАЛУГА, 1 ноября. /ТАСС/. Развитие городского пространства с сохранением культурного кода станет одной из тем обсуждения на международном фестивале, который впервые пройдет в Калужской области. В том числе его гостем станет автор международного проекта "Культурный код" и мультидисциплинарный художник Дмитрий Левочкин, сообщил ТАСС директор туристическо-информационного центра "Калужский край" Константин Турта.

"Фестиваль такого плана и такого масштаба в Калужской области проводится впервые. Мы готовим не только семинары и лекции, будет очень много творчества и практики. Планируется создание муралов в Обнинске и Калуге. Под них отдадут фасады зданий, что позволит оживить городское пространство", - рассказал собеседник агентства.

Фестиваль откроется 6 ноября лекцией, во время которой участники не только представят себя, но и обсудят запросы общества. Гости мероприятия попытаются на практике объединить уличные жанры изобразительного искусства, художников разных поколений и направлений, локации в единое арт-пространство.

По опыту других городов, отмечают организаторы, подобные фестивали позволяют омолодить город, сделать его более привлекательным не только для туристов, но и для жителей. Подобное произошло после преображения Выксы в Нижегородской области. В фестивале в Калужской области примут участие команды и художники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и зарубежья. "Мы затронем тему развития городского пространства с сохранением культурного кода. Часть объектов появится в исторической части города. Тему эту обсудим с Дмитрием Левочкиным и художниками фестиваля "Культурный код", они с 2019 года создают "музеи под открытым небом", преображая безликие фасады панельных домов Подмосковья", - добавил Турта.