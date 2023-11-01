Российские артисты озвучили редкие сказки народов Севера

Альбом доступен на "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте", сервисах "Звук" и "Литрес"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. На музыкальных сервисах появился новый раздел с редкими аудиосказками из фольклора коренных малочисленных народов России. Альбом "Сказки Крайнего Севера" доступен на "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте", сервисах "Звук" и "Литрес", а в его озвучке приняли участие российские артисты и радиоведущие. Об этом сообщила пресс-служба программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть", при поддержке которой запущен проект.

"Превратить малоизвестные мифы и легенды в современные радиоспектакли помогли волонтеры. Они собрали несколько часов записей фольклора северных кочевников, оленеводов и мореходов. Каждый рассказ получил профессиональную озвучку и музыкальное сопровождение", - говорится на сайте "Родных городов".

Сказочная аудиобиблиотека знакомит с культурой и историей 15 коренных народов, среди которых вепсы, поморы, ханты, манси, ненцы, селькупы, юкагиры, долганы, эвенки и сибирские татары. География их проживания охватывает почти весь север страны: Республика Саха (Якутия), Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Омская, Тюменская, Томская, Сахалинская, Архангельская и Мурманская области.

Некоторые из озвученных сказок были записаны со слов коренных жителей севера еще в начале прошлого века и сохранились в редких печатных изданиях. До появления аудиоверсии их можно было найти лишь на полках региональных библиотек.