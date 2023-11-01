В Мурманске концерт Юрия Башмета и "Солистов Москвы" собрал аншлаг

Все 550 билетов были раскуплены зрителями

МУРМАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета собрал аншлаг в Мурманске. Все 550 билетов были раскуплены зрителями, сообщили ТАСС в пресс-службе Мурманской областной филармонии, на сцене которой прошел концерт.

"Мурманск встретил аншлагом концерт Юрия Башмета и "Солистов Москвы". В Мурманской областной филармонии были проданы все 550 мест. В программе прозвучали произведения Вивальди, Моцарта и Прокофьева", - сказал собеседник агентства.

В филармонии отметили, что выступление прошло в рамках фестиваля "Мелодии Арктики", который проводится в Мурманске с 2013 года и включает в себя выступления музыкантов с мировыми именами в самых разных жанрах. Это четвертый визит Башмета с ансамблем в Заполярье. Впервые "Солисты Москвы" выступили на сцене Мурманской филармонии в 2017 году с программой "Музыкальное путешествие". Вторые гастроли состоялись в октябре 2019 года, третьи - в 2021 году.

"У нас второй год действует образовательный центр Башмета. Это тоже очень важная тема, уже связанная с музыкальным образованием детей. Сейчас дочь маэстро - Ксения Башмет - проводит в Апатитах уже третий раз мастер-класс для пианистов. Важно, что один и тот же педагог приезжает каждый раз и смотрит, как эти дети развиваются. К нам приезжают большие исполнители, но также они проявляют себя как педагоги", - отметила директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина.

Ансамбль "Солисты Москвы" был создан альтистом и дирижером Юрием Башметом в 1986 году. В 1992 году состав полностью обновился, в него вошли молодые музыканты России, выпускники и аспиранты Московской консерватории. В репертуаре ансамбля свыше 350 произведений отечественной и мировой классики и редко звучащих произведений XVII-XX столетий: от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. За прошедшую четверть века "Солисты Москвы" под управлением Башмета сыграли около 2 тыс. концертов в лучших залах 50 стран мира.