В Пскове подготовили выставку портретов исторических личностей XIX века

Большинство полотен ранее не выставлялось

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Псковский музей-заповедник подготовил уникальную выставку портретов XVIII-XIX веков, на которых изображены люди, сыгравшие большую роль в истории Российской империи, большинство полотен ранее не выставлялось. На портретах, в частности, костромской крестьянин, а затем дворянин Иванов-Комиссаров, спасший от покушения царя Александра II, генерал Заборовский, отказавший молодому Наполеону в приеме на службу в русскую армию, сообщила ТАСС гендиректор музея Светлана Мельникова.

"Из фондов музея в 2024 году будет впервые представлена выставка редких портретов, созданных в XIX веке. Всего в экспозицию включены 80 полотен. О многих можно поведать интересные истории и тайны. А некоторые до сих пор требуют дальнейшего изучения. Большинство полотен ранее ни разу не были представлены общественности. В частности, будет представлен портрет видного российского военного и государственного деятеля Ивана Заборовского. Он прославился тем, что отказал будущему французскому императору Наполеону Бонапарту в приеме на русскую службу", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в 1788 году Заборовский был отправлен во Флоренцию вербовать волонтеров для участия в войне против Турции. "Среди желающих поступить в ряды волонтеров был и молодой артиллерийский лейтенант Бонапарт. Согласно полученной инструкции, Заборовский должен был принять иностранцев на русскую службу с понижением на один чин. На это Бонапарт согласиться не захотел, и Заборовский отказал ему", - сказала Мельникова.

Одним из самых редких экспонатов на выставке является портрет Осипа Иванова-Комиссарова, созданный в середине XIX века неизвестным художником. "Осип Иванов-Комиссаров известен тем, что ударом отбросил руку террориста Дмитрия Каракозова, направленную на Александра II в 1866 году. Выживший император лично повесил на грудь ему орден Святого Владимира. Весь зал на опере "Жизнь за царя" в Мариинском театре приветствовал чету Комисаровых стоя", - отметила собеседница агентства.

Об экспонатах

Она добавила, что в экспозиции будет представлен портрет неизвестного художника XVIII века, на котором изображен Петр Шувалов - генерал-фельдмаршал императрицы Елизаветы. Среди экспонатов и портрет Павла Мельникова, который является первым министром путей сообщения Российской империи и участником создания первой железной дороги в России Санкт-Петербург - Царское село в 1837 году. Зрители смогут увидеть и портрет Федора Плюшкина, который являлся коллекционером и создателем частного музея в собственном двухэтажном доме в Пскове.

"Его коллекция насчитывала свыше миллиона предметов культуры и старины и была универсальной по составу: нумизматика, рукописи, старопечатные книги, иконы, картины, гравюры, мемориальные и бытовые предметы, личные вещи великих людей. Коллекция Плюшкина считалась третьей в России и одиннадцатой в Европе. После кончины собирателя основная ее часть была приобретена государством и передана в музеи. В настоящее время предметы из его коллекции хранятся в Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Русском музее", - уточнила Мельникова.