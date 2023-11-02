Театр на Таганке представит свою версию "Леди Макбет Мценского уезда"

Премьерные показы пройдут 2 и 3 ноября на Малой сцене

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский театр на Таганке представляет премьеру спектакля Олега Еремина "Леди Макбет Мценского уезда" по мотивам одноименной повести Николая Лескова. Премьерные показы пройдут 2 и 3 ноября на Малой сцене, сообщили в пресс-службе театра.

"Это прекрасное произведение, написанное удивительным языком. Мне было интересно исследовать здесь вопрос, насколько далеко готов зайти человек ради своего счастья? Почему женщины убивают? Поразительно, что за этим красивым фасадом, за почти райской внешней красотой и деревенской пасторалью скрывается такая абсолютно животная сущность", - привели в пресс-службе слова режиссера Еремина.

Вместе с режиссером, который также выступил автором инсценировки и ответственным за музыкальное оформление, над постановкой работал художник Сергей Кретенчук.

В главной роли - Катерины - предстанет Александра Басова. В других ролях заняты актеры Надежда Бодякова, Галина Володина, Денис Муляр, Михаил Лебедев, Даниил Роменский, Сергей Цимбаленко, Андрей Попов и Владислав Неронов.