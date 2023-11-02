В Театре наций представят моноспектакль о Горьком

Премьерный показ состоится 2 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Государственный театр наций в год 155-летия со дня рождения Максима Горького представляет новую редакцию программы народного артиста России Авангарда Леонтьева "Наше все... Горький. Детство". Премьерный показ состоится 2 ноября на Малой сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мало кто из современных артистов так тонко чувствует литературное слово и так глубоко знает русскую литературу, как народный артист России Авангард Леонтьев. Сам он определяет жанр своих спектаклей как "звучащее слово". При этом выбирает порой не самые известные произведения", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в год 155-летия со дня рождения Максима Горького Авангард Леонтьев представляет новую редакцию своей программы на основе повести "Детство". "Это произведение занимает особое место в творческом наследии писателя. Оно носит автобиографический характер и рассказывает о ранних годах жизни мальчика Алексея (настоящее имя Горького - прим. ТАСС), который после смерти отца и брата едет вместе с матерью в ее родной город, где и разворачиваются основные события повести", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил сам Леонтьев, первый вариант его программы "Детство" был подготовлен в режиссуре народного артиста СССР Дмитрия Журавлева. "Наш сегодняшний спектакль дополнен комментариями к биографии Горького, фотографиями семьи писателя, мест, где он жил, рассказом о трагической судьбе его сына Максима, которому и посвящена книга", - проинформировал актер.

"Я считаю "Детство" одной из самых лучших книг Горького. Не только взрослые, но и подростки с интересом слушают сочный, веский горьковский текст", - заключил артист.