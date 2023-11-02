В Петербурге Всемирный день балета отметят трансляцией "Лебединого озера"

Состоится также творческая встреча с балериной, народной артисткой России Илзе Лиепой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Всемирный день балета в Санкт-Петербурге будет отмечен онлайн-трансляцией "Лебединого озера" и творческой встречей с балериной и народной артисткой России Илзе Лиепой. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

"2 ноября в 19:00 в сообществе "ВКонтакте" "Культура Петербурга" при поддержке Российского фонда культуры состоится трансляция балета "Лебединое озеро" с участием заслуженной артистки России, прима-балерины Большого театра Евгении Образцовой, лауреата международных конкурсов Дмитрия Соболевского, а также учащихся хореографических школ Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

Балет будет показан в рамках проекта "Всемирный день балета в Санкт-Петербурге" и акции "ВКонтакте", которая объединит сообщества культурных институций страны и ведущих артистов балета на платформе социальной сети.

Также в рамках проекта в 16:00 в прямом эфире состоится творческая встреча с Илзе Лиепой, советской и российской балериной, народной артисткой, лауреатом Государственной премии РФ.

Всемирный день балета начали праздновать в 2014 году трансляцией уроков и репетиций из "Ковент Гарден". За несколько лет он стал профессиональным праздником деятелей балета всего мира.