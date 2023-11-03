Сибирский панк, генеалогия и медитации. Чем удивит "Ночь искусств" в Москве

Свыше 100 городских площадок примут участие в акции "Ночь искусств" в Москве 4 ноября, среди них — Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", Парк Горького, а также другие столичные галереи и театры. В программе более 170 мероприятий. Москвичи смогут посетить музейные экспозиции, увидеть классику отечественного кино и послушать лекции.

Прогулка по Тбилиси и язык любви

В этом году Московский музей современного искусства (ММОМА) расскажет на вечерней экскурсии о культурной связи между Москвой и Тбилиси, в частности о Грузинской слободе, где находится Музей-мастерская Зураба Церетели. Посетители совместно с ММОМА обсудят работы художника и скульптора, поразмышляют о роли академического образования и о навыках, необходимых для создания произведений в разных техниках. После этого любителей искусства ждет лекция "На каком языке говорит любовь: искусство, кино, философия" в образовательном центре музея в Ермолаевском переулке. "Достичь нельзя отказаться" — после обсуждения философских вопросов любви слушатели попробуют определиться, где поставить запятую.

Немного панка

В Музее Москвы на Зубовском бульваре "Ночь искусств" откроется специальной программой к выставке "Куплю гараж". В 19:00 в ее пространстве пройдет лекция доктора филологических наук, специалиста по рок-поэзии Юрия Доманского "Гаражная музыка в СССР: о Егоре Летове и сибирском панке". После этого актеры театра "Практика" устроят литературный вечер "Ты продолжаешь вкладывать душу в предметы…". Прозвучат тексты Василия Аксенова, Сергея Довлатова, Татьяны Толстой, Василия Шукшина, Евгения Носова и других представителей прозы и поэзии второй половины XX века и нашего времени.

Шалом, наука!

Театр "Шалом" запустит в "Ночь искусств" новый проект — цикл научно-популярных лекций, продолжающих темы постановок театра. Первая из них состоится сразу после спектакля "Полная иллюминация" 4 ноября и будет посвящена генеалогии. Историк Елизавета Красная расскажет о том, как генеалогией может заниматься любой желающий. Здесь покажут дореволюционные свидетельства о рождении, объяснят, как найти без вести пропавших предков и что делать, если совсем не знаешь, с чего начать исследование своей родословной.

Non scholae, sed vitae, или Для чего мы учимся

Пушкинский музей по традиции проведет серию интеллектуальных экскурсий. На первой из них — "О чем говорят цветы?" — участники молодежного направления "Пушкинский.Ю" расскажут о растениях на картинах разных эпох. На экскурсии "Зачем реставратору утюг, или Как реставрируют картины?" посетители смогут узнать о технологиях восстановления картин, что такое кракелюры и куда их надо укладывать. Также гостям покажут работы под другим светом и расскажут, зачем все-таки нужен утюг в нелегком деле реставрации. Показ "Non scholae, sed vitae. Зачем средневековому искусству надписи и откуда берутся люди, которые умеют их читать" посвящена искусству Средневековья, в частности значению надписей на различных предметах.

Ночь на М'АРСе

Центр современного искусства М'АРС 4 ноября устроит концерт акустической музыки Moon River в исполнении джазового трио: Александр Ермоленко (тенор-саксофон), Александр Сент-Арно (фортепиано) и Никита Курмышов (бас-гитара). Молодые музыканты, лауреаты российских и международных конкурсов, исполнят два десятка хитов, включая шлягеры Autumn Leaves и Moon River.

В 21:00 на выставке Deep Inside начнется живая потоковая импровизация на этнических инструментах. В акустическое путешествие публика отправится вместе с ведущей медитаций и инструктором йоги Вероникой Зверевой.

"Ночь искусств" на выставке Софьи Морозиковой "Икигай: Искусство жить" впечатлит тех, кто готов не только наблюдать, но и пробовать свои силы в современном искусстве. Проект посвящен искусству и философии Японии. Гости смогут заняться цифровым рисованием в духе эмакимоно — изображений в виде японского свитка, где шифруются сакральные символы и знаки. Участники смогут создать арт с помощью смартфона, загрузить его на общий гобелен и увидеть свое творение в контексте множества абстрактных высказываний.

По экспозиции "Реальный космос" каждый час будут проводиться экскурсии. Проект представляет из себя масштабное художественное осмысление деятельности Международной космической станции, погружение в жизнь и работу космонавтов с возможностью "надеть скафандры и выйти в открытый космос".

Теплая анимация

Музей кино покажет сборник "Теплая анимация "Союзмультфильма" на площадке Библиотеки киноискусств. Зрители увидят фильмы — победители международных и национальных фестивалей. Короткометражки расскажут о любви, дружбе, мечтах, одиночестве и взрослении. Авторские интонации режиссеров и их художественные техники погрузят в приятную атмосферу. Вход на показ по бесплатному билету, который можно получить на площадке или на сайте Музея кино.

"Треугольный сон"

Третьяковская галерея в этом году решила сделать музыкальную ночь. Помимо бесплатного посещения выставок, среди которых "Искусство ХХ века", "Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова", а также "От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми" и "Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор", она предлагает москвичам несколько концертов и мастер-классов. В 18:00 галерея проведет мастер-класс для детей "Игра на хангах", а уже через час состоится звуковое путешествие "Музыка гонгов и плоских колоколов" с композитором Николаем Льговским. После этого состоится концерт музыкального проекта "Треугольный сон". Группа исполняет авторскую музыку, объединяющую мировые этнические традиции — мелодии и импровизации из разных стран мира. В "Ночь искусств" прозвучат композиции, напоминающие об Азии и Дальнем Востоке.

Анастасия Шаренкова