МИД РФ прокомментировал включение Великого Новгорода в "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО

Мария Захарова назвала символичным получение городом статуса в год 150-летия со дня рождения Рахманинова

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Великий Новгород внесет существенный вклад в функционирование "Сети творческих городов ЮНЕСКО" и станет одной из ключевых мировых площадок для межкультурного обмена. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с присоединением Великого Новгорода к "Сети творческих городов ЮНЕСКО".

Дипломат напомнила, что 31 октября были обнародованы результаты отбора 2023 года в "Сеть творческих городов ЮНЕСКО".

"Поздравляем Великий Новгород, который вошел в этот престижный перечень по направлению "Музыка". Он стал пятым российским городом в Сети после Ульяновска (литература), Казани (музыка), Каргополя (декоративно-прикладное и народное искусство) и Санкт-Петербурга (гастрономия), - отметила она. - Убеждены, что Великий Новгород внесет существенный вклад в деятельность Сети [творческих городов ЮНЕСКО] и станет одной из ключевых мировых площадок для творческого развития, межкультурного обмена и профессионального общения в музыкальной сфере".

По словам дипломата, символично, что приобретение статуса музыкального города ЮНЕСКО произошло в год празднования 150-летнего юбилея уроженца Новгородской губернии, великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

После недавнего расширения программа стала объединять 350 городов из более чем 100 стран мира, отметила Захарова.