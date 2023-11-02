В Иране открылась фотовыставка о дворцах, интерьерах и шедеврах Царского Села

Экспозиция будет доступна до 16 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Выставка фотографий музея-заповедника "Царское Село" открылась в галерее Центральной библиотеки муниципалитета Исфахана в Иране. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью петербургского учреждения культуры.

"В галерее Центральной библиотеки муниципалитета города Исфахан представлены 30 изображений самых красивых мест, интерьеров и шедевров коллекции одного из ведущих российских музеев, бывшей летней императорской резиденции. Фотовыставка "Царское Село: вчера, сегодня, завтра" проходит в партнерстве с Музеем современного искусства Исфахана и продлится две недели", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что проект является продолжением культурного диалога между двумя странами: осенью 2021 года в Царском Селе при поддержке посольства Исламской Республики Иран в России и администрации Исфахана прошла выставка "Исфахан. "Половина мира" в 30 кадрах". Исфахан и Санкт-Петербург являются городами-побратимами с 2004 года.

"Мы показываем в Исфахане то, чем восхищаются миллионы туристов, которые приезжают в Царское Село. Фотографии дают представление, как выглядит один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей мира", - приводится в сообщении комментарий директора музея-заповедника Ольги Таратыновой. Выставка в Иране продлится до 16 ноября.

Музей-заповедник "Царское Село", бывшая летняя резиденция российских императоров - признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII - начала XX века. В нем расположены три парка, Екатерининский и Александровский дворцы, а также более 100 архитектурных сооружений. Царское Село является одним из самых посещаемых туристических объектов России.