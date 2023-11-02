"Чебурашка", "Лунтик" и "Фиксики" получили премию "Главные герои - 2023"

Гала-концерт премии выйдет в эфир телеканала "Карусель" 4 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Телеканал "Карусель" объявил победителей Национальной детской премии "Главные герои - 2023", среди лауреатов фильм "Чебурашка", анимационные сериалы "Фиксики" и "Лунтик", передача "Спокойной ночи, малыши!" и другие проекты, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

"Гала-концерт премии "Главные герои" выйдет в эфир телеканала "Карусель" 4 ноября, в День народного единства, в 18:00", - рассказали в пресс-службе.

По результатам общероссийского голосования были определены победители в 12 номинациях. Так, главным детским фильмом признали "Чебурашку", который вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Кроме того, сам Чебурашка также стал главным анимационным героем, по мнению телезрителей.

В номинации "Главный развлекательный ТВ-проект" победу одержала детская вечерняя телепередача "Спокойной ночи, малыши!", впервые вышедшая в эфир Гостелерадио СССР в 1964 году. Также передача завоевала награду в номинации "Главная детская песня" с композицией "Спят усталые игрушки".

В категории "Главная ведущая ТВ-программы" победа у Тутты Ларсен ("Еда на ура!"), а главным ведущим стал Каляка-Маляка ("Студия Каляки-Маляки"). Главным юным ведущим признали Николь Плиеву с программой "Зеленый проект". "Еда на ура!" также получила награду как главный познавательный ТВ-проект. Главным комедийным анимационным сериалом стал "Сказочный патруль", "Лунтик" был признан главным развивающим анимационным сериалом, а "Фиксики" - главным познавательным.

Премия "Главные герои" учреждена в 2017 году, она определяет лучшие детские проекты и главных детских героев.