В Петербурге открылась выставка о панк-культуре и группе "Король и Шут"

В числе экспонатов посетители увидят наряды от модельера Вивьен Вествуд, постеры из газетных вырезок художника Джейми Рида, а также оригинальные авторские материалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Выставка об истории панка и феномене группы "Король и Шут" открылась для широкой публики в пространстве "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге. Экспозиция является продолжением проекта, представленного весной в Москве, но не повторяет его: создатели сделали его еще более зрелищным и дополнили акцентом на роли Ленинграда/Петербурга в истории отечественного панка, а также артефактами, связанными с Михаилом Горшеневым.

"Можно очень долго спорить, кто панк, а кто - нет, и у трех человек будет пять разных мнений. Западный панк более коммерческий, наш - более нигилистический и так далее. Буквально про каждого артиста на выставке у нас были споры, поскольку у панка нет формальных четких признаков. Мы исходили из субъективного внутреннего понимания панка", - привели организаторы слова куратора выставки искусствоведа Василия Успенского.

Первая часть выставки рассказывает о зарождении панк-движения в Великобритании и о том, как оно повлияло на музыку, моду и искусство. В числе экспонатов посетители увидят наряды от британского модельера Вивьен Вествуд, считающейся основательницей стиля панк в высокой моде; постеры в духе коллажей из газетных вырезок английского художника Джейми Рида, которые в свое время сформировали эстетику панка; а также оригинальные авторские материалы, предоставленные лондонской галереей с разрешения самого Рида, который при жизни одобрил их участие в выставке. Создатели экспозиции также проследили "генеалогию" панка, схематично отобразив основные направления и музыкальные группы, и собрали целую коллекцию панк-слоганов, пояснив их происхождение и значение.

"Нам не хотелось на этой выставке гнаться за дизайном как за какой-то лидирующей линией, а, скорее, хотелось, чтобы [посетители] попадали в определенную атмосферу: у них будут наушники с музыкой, что очень важно, будут очень интересные содержательные тексты, будут [прекрасные] экспонаты, которые собирались по крупицам с разных сторон, - отметила архитектор, основатель и гендиректор бюро Planet9 Агния Стерлигова. - Глубину содержания, объем информации можно будет легко воспринять через довольно игровую и фотогеничную сценографию".

Советский панк и феномен "КиШ"

Большой раздел выставки посвящен истории советского панка. В нем представлены кассеты и магнитоальбомы "первых советских панков", печатная машинка Петра Мамонова, черно-белые фотографии Игоря Мухина, снимавшего портреты неформальной молодежи и рок-музыкантов, концертные фотографии "Гражданской обороны", "Зоопарка". Отдельную благодарность авторы проекта выразили вдове Егора Летова Наталье Чумаковой, которая разрешила продемонстрировать на выставке комнату-студию, где ее муж записывал музыку и репетировал. "Мы очень скрупулезно вместе с Натальей воссоздавали все детали, мелочи, вплоть до вида из окна. Надеемся, нам удалось передать эту атмосферу", - отметил на пресс-показе продюсер выставки, управляющий партнер бюро Planet9 Александр Кармаев.

Отдельный зал выставки посвящен ленинградскому панк-рок-клубу Tamtam, располагавшемуся на Малом проспекте Васильевского острова, там со своими первыми концертами выступала группа "Король и Шут". Благодаря сотрудничеству с семьей Михаила Горшенева в экспозицию вошли личные вещи музыканта и предметы из архива его близких. На выставке представлены оригиналы писем Горшенева Андрею Князеву (второй вокалист и создатель большинства текстов "КиШ") в армию; их ранние фотографии; две разрисованные Князевым рубашки, в которых он выступал на первых концертах группы; первые афиши; фрагмент стихотворения, написанного Горшеневым, из личного хранения его матери Татьяны Горшеневой и автограф ее сына, а также гитара, с которой он выступал. Андрей Князев является куратором экспозиции о группе "Король и Шут".

Отдельное место в экспозиции занимают артефакты, связанные с сериалом "Король и Шут". Гости смогут посмотреть несколько серий в специальном кинозале и посетить VR-пространство с клипом на одну из песен. Также на выставке в Петербурге открыта панк-столовая, оформленная в стиле сквота.

Организаторами выступили продюсерский центр "Плюс Студия", "Яндекс Афиша" и бюро Planet9.