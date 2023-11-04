В Москве в "Ночь искусств" пройдет более 170 мероприятий

Как сообщили организаторы, среди них - экскурсии, литературные чтения, мастер-классы, спектакли и концерты

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Акция "Ночь искусств" в 11-й раз пройдет в Москве 4 ноября. Начиная с вечера и до поздней ночи жителей столицы ждут более 170 мероприятий, к участию подключились свыше 100 площадок в разных точках города, в том числе Театр эстрады, Государственный музей А.С. Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино".

Как сообщила пресс-служба столичного департамента культуры, 4 ноября в 17:00 стартует экскурсия "Поэтический променад", которую проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского, вместе с группами они начнут движение из шести разных точек, связанных с биографией и творчеством поэта.

Отмечается, что центральными площадками "Ночи искусств" в Москве станут Новый манеж, где пройдут литературные чтения, презентация проектов программы ТеатрONstage в формате театрализованного шоу, спектакль и перформанс, Государственный музей А. С. Пушкина, где состоятся сразу три концерта, Московский театр эстрады, в котором можно будет услышать концерт к 150-летию Сергея Рахманинова. Еще одна центральная площадка - Белый зал правительства Москвы, где с 21:00 до 22:15 гостей ждет концерт музыки эпохи барокко в исполнении капеллы "Русская консерватория".

Музей-заповедник "Царицыно" подготовит музыкально-театральную программу. В 18:00 в Баженовском зале Большого дворца начнется моноспектакль Владимира Стержакова "О вреде табака", а в 20:00 - выступление автора-исполнителя Антона Прокофьева. В усадьбе Воронцово пройдет лекция искусствоведа Вероники Терлецкой о старинных трапезах и пирах, а Парк Горького приглашает на камерный вечер проекта "Музыкальный салон Бетти Глан", где студенты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнят классические композиции. В кинотеатрах "Салют" и "Искра" сети "Москино" состоится показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской "Головокружение" (о непростом периоде в биографии Ф.М. Достоевского) и "Телеграмма" (по мотивам одноименного рассказа К.Г. Паустовского).

Библиотека имени Н.А. Некрасова организует мастер-классы, также там пройдет премьера совместного со Школой-студией МХАТ подкаста о челюскинцах, лекция-концерт о советском джазе. Как рассказали ТАСС в Музее космонавтики, там в рамках акции пройдут детский мастер-класс по изготовлению игрушки в виде индикатора невесомости, экскурсия по выставке "Музей космонавтики. Модель для сборки", шоу с наглядными физическими опытами "Наука как искусство".

"Ночь искусств" в Подмосковье

Культурные учреждения Московской области также традиционно примут участие во Всероссийской акции "Ночь искусств". Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, музеи предложат посетителям как традиционные мероприятия, включая авторские экскурсии, так и специально подготовленные программы, приуроченные ко Дню народного единства.

В частности, музей-заповедник "Зарайский кремль" проведет для детей историческую игру "Под стягом Д.М. Пожарского", во время которой участники познакомятся с периодом Смутного времени. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах, послушать лекции, посетить интерактивную программу в одной из башен кремля. Историко-художественный музей "Новый Иерусалим" проведет для посетителей экскурсии по экспозиции "Новый Иерусалим - памятник истории и культуры XVII-XX веков" и временной выставке "Пространства", в которую вошли более 80 работ из музейной коллекции. Мемориально-художественный музей-заповедник "Усадьба "Мураново" организует экскурсию по выставке "Поэзия мурановских пейзажей", музыкально-поэтическое мероприятие "Душа хотела б быть звездой", а также квест "Красота в деталях".