В Брюсселе открылась выставка графики русского модерна

Основой экспозиции стали репродукции Льва Кекушева, Федора Шехтеля и Павла Сюзора

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Уникальная художественная фотовыставка репродукций шедевров русского и бельгийского модерна, а также сгенерированных нейросетями изображений зданий и других объектов, которые были разрушены или могли бы существовать, открылась в Русском доме в Брюсселе в пятницу вечером, передает корреспондент ТАСС.

Основой выставки стали репродукции творчества наиболее известных архитекторов русского модерна - Льва Кекушева, Федора Шехтеля и Павла Сюзора: гостиница "Метрополь" и Ярославский вокзал в Москве, "Дом Зингера" в Санкт-Петербурге и многие другие. Немало шедевров были утрачены в войнах и других исторических коллизиях прошлого века. Благодаря искусственному интеллекту были воссозданы отдельные здания, сгенерированы интерьеры и объекты, которые могли бы существовать, если бы архитекторы модерна продолжали творить в наше время.

Для реконструкций и генерации изображений были использованы исторические и современные фотографии, архивные чертежи и описания, предоставленными Музеем архитектуры им. А.В. Щусева в Москве. А модель генерации изображений по тексту Kandinsky 2.2, обученная специалистами Sber AI, создала стилизованные портреты русских архитекторов. Выставка проводится совместно с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В. Щусева и командой Sber AI - подразделением Сбера, специализирующимся на создании моделей с помощью искусственного интеллекта.

Современные возможности

"Искусство рубежа XIX-XX веков оставило яркий след в истории Европы и России. Эпоха модерна охватила весь окружающий мир человека - от архитектуры до флаконов для духов. Зодчие этого времени стали активно использовать новшества строительных материалов и инженерных открытий, при этом совмещая четкую геометрию с изящными декоративными элементами. Несмотря на то что прошло всего 130 лет, архив многих архитекторов не сохранился. Кураторы проекта решили использовать искусственный интеллект. Задача детально воссоздавать конкретные работы не стояла, авторы выставки стремились дополнить сохранившиеся шедевры новой реальностью, сгенерированной по наброскам и архивным материалам мастеров модерна. Из 500 созданных в пяти нейросетях изображений для выставки были отобраны более 50 - они представляют фасады, интерьеры, предметы декоративно-прикладного искусства и одежду, открывая новые грани русского искусства модерн уже в ХХI веке. Бельгийская часть выставки представлена разделом "Потерянная записная книжка Виктора Орта", посвященная виртуальным реконструкциям творений легендарного бельгийского архитектора - основоположника стиля модерн", - сказала корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Брюсселе Вера Бунина. Она отметила, что открытие экспозиции приурочено ко Дню народного единства России.

"Проведение этой выставки в Брюсселе сегодня особенно интересно, поскольку 2023 год в бельгийской столице объявлен годом модерна. И внимание к выставке, посвященной русским архитекторам этого стиля, говорит о том, что искусство по-прежнему объединяет людей, несмотря ни на что. Потому что - и это еще один урок этой выставки - изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта, - могут действительно быть настоящими произведениями искусства, покорившими своей красотой всех пришедших на сегодняшний вернисаж", - подчеркнула директор Русского дома.

В открытии выставки приняли участие создатель изображений франко-бельгийский фотохудожник Shango, научный консультант проекта Анна Кистанова, директор Музея Мельниковых Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, и Денис Димитров, исполнительный директор по исследованию данных Сбера и руководитель проекта Kandinsky.

Выставка вызвала немалый интерес посетителей - рассчитанный на 100 человек концертный зал Русского дома, где проходила церемония открытия, едва мог вместить всех желающих.

"Выставка очень познавательна. Я всегда считал Брюссель признанной столицей ар-нуво, но не имел понятия, как много замечательных произведений модерна в городах России. Это приоткрыло для меня вашу страну с совершенно новой стороны, как-то даже сближая нас", - признался корреспонденту ТАСС пожилой посетитель выставки, брюссельский врач по имени Теодор.