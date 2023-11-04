Сергей Гармаш выступил с благотворительным концертом в Запорожской области

Литературно-музыкальный вечер "И жизнь, и слезы, и любовь" прошел во Дворце культуры имени Тараса Шевченко в Мелитополе

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Гармаш выступил с благотворительным концертом в Мелитополе. Литературно-музыкальный вечер "И жизнь, и слезы, и любовь" прошел во Дворце культуры имени Тараса Шевченко.

В ходе благотворительного концерта Гармаш читал классические произведения русских писателей Александра Куприна и Константина Паустовского под живую музыку. По словам народного артиста, впервые этот проект звучал под музыку струнного оркестра Юрия Башмета. "Мы собрали эту программу практически за две репетиции, и после третьей мы сыграли премьеру", - рассказал артист. - Я люблю Паустовского и люблю Куприна, так и пришла мысль создать эту программу".

В концерте также принял участие квартет солистов Крымской государственной филармонии: Мария Маркелова, Дарья Новицкая, Оксана Фоменкова и Анна Колотыгина.

"Я мальчишкой, юношей, работая в театре кукол города Херсона в советское время, был на гастролях в Геническе", - поделился воспоминаниями артист, отметив, что через много лет снова выступил в Геническе накануне концерта в Мелитополе.

После Мелитополя литературно-музыкальный вечер пройдет на сцене ДК в городе Бердянске.