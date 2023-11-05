На закрытии фестиваля "Хворостовский" в Москве выступит Аида Гарифуллина

Как сообщили организаторы, на сцену в этот вечер также выйдут солистка Мариинского театра Ирина Шишкова и обладатель первой премии XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского 2023 года Сон Чи Хун

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фестиваль искусств "Хворостовский" завершится в Москве выступлением оперной певицы Аиды Гарифуллиной и других артистов. Концерт пройдет в Большом зале Московской консерватории (БЗК) им. П.И. Чайковского, сообщила пресс-служба организаторов.

"5 ноября на сцене Большого зала Московской консерватории выступит всемирно известная оперная певица Аида Гарифуллина, - говорится в сообщении. - Также на сцену в этот вечер выйдут солистка Мариинского театра Ирина Шишкова и обладатель первой премии XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского 2023 года Сон Чи Хун". Этим вечером публика услышит музыку из опер "Богема", "Тоска", "Кармен" и "Травиата".

Гарифуллина, выступавшая с Хворостовским в 2017 году на его прощальном концерте в Австрии, вспомнила о нем как о старшем коллеге, друге, сердечном и надежном человеке. "Он был сильным человеком. Светлая душа, с изумительным чувством юмора. Мы будем помнить его не только великим музыкантом, но и великим человеком с большим любящим сердцем. Он ко всем относился с уважением и любовью", - отметила артистка.

В пресс-службе также рассказали, что на концерте в БЗК вместе с солистами выступит Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Клемана Нонсье.

О фестивале

Красноярский фестиваль искусств "Хворостовский" в этом году проходит в Красноярске, Новосибирске и Москве с 13 октября по 5 ноября. Впервые в Красноярске на нем выступил заслуженный коллектив России - Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. На фестивале мастер-классы по оперному искусству провели солист Мариинского театра Сергей Скороходов и оперная певица из Франции Македа Монне. Смотр организовала Красноярская филармония при поддержке регионального правительства.

О Хворостовском

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

Хворостовский умер 22 ноября 2017 года. В Красноярске имя заслуженного оперного певца присвоено театру оперы и балета, институту искусств и международному аэропорту. В 2023 году ко дню рождения Хворостовского в Красноярске в музее-усадьбе Г.В. Юдина открылась выставка детских вещей и фотографий певца.