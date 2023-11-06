Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Ему было 65 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Российский искусствовед, один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV-XVII веков, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов умер 5 ноября в возрасте 65 лет. Об этом сообщил российский архитектор и художник Максим Атаянц.

"Аркадий Викторович Ипполитов сегодня умер", - говорится в сообщении Атаянца, опубликованном в его Telegram-канале.

Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1978 года работал в Эрмитаже, всю жизнь посвятил изучению истории итальянской живописи.

Ипполитов являлся куратором многочисленных выставок классического и современного искусства, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Риме, Венеции, Осло, Будапеште, Нью-Йорке и других городах мира. Он также выступил одним из кураторов знаковой выставки "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая была организована в Ватикане в 2018 году.

Он стал автором более 600 научных и критических публикаций, а также некоторых книг, среди них - "Только Венеция" и "Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI".