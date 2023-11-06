Симфонический оркестр имени Чайковского впервые дал концерт в Египте

Дирижером был Денис Лотоев

КАИР, 6 ноября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского исполнил на бис два музыкальных отрывка на первом концерте в Египте, который состоялся вечером в Каирском оперном театре. Как передает корреспондент ТАСС, игру российского оркестра, который впервые в своей истории выступил в Каире, приняли продолжительными аплодисментами.

Дирижер Владимир Федосеев не смог приехать в Египет вместе с оркестром по состоянию здоровья. Его заменил Денис Лотоев. "Возможно, исполненные оркестром произведения при управлении Федосеева звучали бы несколько иначе, но нисколько не хуже", - поделился с корреспондентом ТАСС своим мнением присутствовавший на концерте профессиональный музыкант.

"Шехерезада" навсегда

Российский оркестр включил в репертуар первого выступления в Каире "Музыкальные моменты" современного египетского композитора Рагеха Дауда, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Петра Ильича Чайковского. Соло на скрипке исполнила победитель и лауреат нескольких международных музыкальных конкурсов 17-летняя Амира Абузахра. Она является внучкой актера египетского кино Абдель Рахмана Абу Захра. Девушка специально прилетела в Каир из Вены, чтобы выступить с российским симфоническим оркестром.

Завершением объявленной части выступления оркестра стала сюита Николая Римского-Корсакова "Шехерезада", которую в Египте воспринимают как неотъемлемую часть национальной музыкальной культуры.

По просьбе слушателей Большой симфонический оркестр продолжил вечер, на бис прозвучали отрывки из произведений Георгия Свиридова и Петра Чайковского. Дополнительно выступила Амира Абузахра вместе с ее младшей сестрой. Они исполнили заключительный скрипичный этюд.

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского даст еще один концерт в Каире, а 7 ноября представит несколько измененную программу в Александрии. При этом "Шехерезада" будет звучать на каждом выступлении.