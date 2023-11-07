Гонкуровская академия объявит лауреата литературной премии года

Опрошенные французским журналом Livres Hebdo литературные критики наиболее вероятным победителем называют Эрика Рейнара

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Гонкуровская академия назовет в Париже обладателя главной литературной награды Франции за этот год. Список основных претендентов возглавляет 58-летний Эрик Рейнар - его назвали вероятным победителем половина литературных критиков, опрошенных французским журналом Livres Hebdo.

Свой первый роман "Полусон" (Demi-sommeil, 1998) Рейнар опубликовал четверть века назад, но, несмотря на большую читательскую аудиторию, список его литературных трофеев пока достаточно скромен. Однако девятый роман "Сара, Сюзанна и писатель" (Sarah, Susanne et l'ecrivain, 2023) может принести ему долгожданную награду.

В списке претендентов также 30-летний Гаспар Кениг с романом "Гумус" (Humus, 2023), посвященным экологическому кризису. Достаточно высоко оцениваются и шансы Неж Синно, автора семейной драмы "Грустный тигр" (Triste tigre, 2023), удостоенной в понедельник премии "Фемина", в жюри которой входят только женщины.

Исхода ожидают не только авторы, но и издатели. Присуждение Гонкуровской премии, как правило, поднимает тиражи победившей книги до 400 тыс. экземпляров. Однако это далеко не предел: роман "Аномалия" (L'Anomalie), опубликованный Эрве Тилье в 2020 году и удостоенный награды Гонкуровской академии, разошелся с тех пор тиражом более чем в 1 млн экземпляров.

Многолетняя традиция

Премия, которую учредили братья Эдмон и Жюль де Гонкур, присуждается ежегодно с 1903 года. Церемония этого года будет следовать многолетней традиции - в полдень члены Гонкуровской академии соберутся на свою ежегодную торжественную трапезу в парижском ресторане Drouant.

Все 10 академиков, избираемые пожизненно, работают на общественных началах и не получают никакой компенсации за прочтение примерно 300 романов и отбор номинантов. В условленный момент трапезы секретарь академии извлечет из ведерка для шампанского листок с именем победителя.

О вознаграждении

Наряду с престижным дипломом лауреат получит материальное вознаграждение, которое составляет всего €10. Денежная часть литературной награды обесценилась после ее учреждения из-за многочисленных потрясений на валютных рынках, но победителя ждут солидные гонорары за переиздание книги и ее перевод на иностранные языки.

Премия, в соответствии с завещанием братьев-учредителей, предназначена авторам, пишущим на французском. Тем не менее ее обладателями становились и популярные во Франции писатели русского происхождения - Анри Труайя, Эльза Триоле, Ромен Гари, Андрей Макин.

Гонкуровскую академию на протяжении истории критиковали за то, что она "проглядела" выдающихся авторов. Так, награда не досталась классику французской словесности Сидони-Габриэль Колетт, ставшей со временем не только членом академии, но и ее президентом. В то же время лауреатами премии становились такие признанные мастера, как Марсель Пруст, Морис Дрюон и Андре Мальро.